Iran, si riunisce il G7: guerra, navi ed economica. Il punto

Si è tenuta oggi 11 febbraio la riunione in videoconferenza del G7, attualmente presieduto dalla Francia che nel corso dell'incontro ha esortato l'intero gruppo ad agire per ripristinare "il prima possibile" la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Eliseo ha poi proposto ai suoi omologhi di organizzare le discussioni attorno a tre punti fondamentali: aggiornamento sul conflitto, navigabilità e coordinamento economico". A margine del G7, Macron ha poi riferito alla stampa che tra i leader del G7 "resta un consenso" immutato per "dire che non dobbiamo cambiare posizione rispetto alla Russia e mantenere lo sforzo per l'Ucraina". Quindi il caso Hormuz "non giustifica in nessun caso la revoca delle sanzioni" contro Mosca.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha "riaffermato l'impegno per favorire un ritorno alla diplomazia che conduca a soluzioni per la stabilità della regione e l'importanza della solidarietà del G7 verso le Nazioni del Golfo colpite dagli attacchi iraniani". Al riguardo ha quindi proposto "che sia organizzato un confronto tra il G7 e il GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo)". Nel corso della riunione dei leader del G7 la presidente del Consiglio ha anche "sottolineato l'importanza che l'attuale volatilità non si traduca in effetti strutturali sulla crescita economica".