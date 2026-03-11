Guerra, esplosioni a Teheran. Pioggia di missili su Israele e Paesi del Golfo

Tommaso Manni 11 marzo 2026 a

Infiamma la guerra i Medio oriente. Esplosioni sono state segnalate nei pressi dell'aeroporto di Teheran. Le immagini, diffuse da Al Jazeera, mostrano enormi esplosioni avvenute durante la notte nei pressi dello scalo di Mehrabad, situato dentro la capitale iraniana. Nel filmato si vede il fumo che si alza intorno all'aeroporto. Intanto il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha dichiarato di aver lanciato nelle scorse ore la sua "operazione più violenta e intenso" dall'inizio della guerra, riporta la Cnn che cita fonti media locali. Missili balistici a lungo raggio Khorramshahr sarebbero stati lanciati contro obiettivi in Israele e statunitensi ma non ci sono segnalazioni di feriti, riferiscono i servizi di soccorso israeliani, citati da Times of Israel.

Nella regione la tensione è altissima. La difesa aerea del Qatar è' riuscita a intercettare l'attacco missilistico iraniano sul suo territorio, riferisce Al Jazeera. "La minaccia alla sicurezza è stata eliminata e la situazione è tornata alla normalità", hanno affermato le autorità del Paese. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha inoltre affermato che almeno due missili sono stati lanciati verso una base statunitense in Kuwait. Lo riferiscono le agenzie di stampa iraniane. "La base americana di Arifjan è stata colpita dal lancio di 2 missili da parte dell'unità missilistica terrestre", hanno dichiarato i Pasdaran, riferendosi a Camp Arifjan, installazione situata a sud di Kuwait City.