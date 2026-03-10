Il ministro dell'Energia Usa: "Petroliera scortata a Hormuz". Poi il post viene cancellato

10 marzo 2026 a

Giallo sulla petroliera scortata nello Stretto di Hormuz. Dopo l'annuncio social del ministro Usa Chris Wright, una fonte ha smentito la notizia e lo stesso post è stato cancellato da Internet. "La Marina Usa ha scortato con successo una petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz per assicurare che il petrolio continui ad arrivare ai mercati globali". E' quanto aveva annunciato su X il ministro dell'Energia Usa, Chris Wright, riferendosi quindi alla prima petroliera che gli Stati Uniti scortano nello stretto. "Il presidente Trump sta mantenendo la stabilità dell'energia globale durante le operazioni militari contro l'Iran", aggiunge il ministro americano.

La Marina Usa non ha ancora scortato una petroliera attraverso lo stretto di Hormuz. E' quanto ha riferito una fonte alla Cnn dopo che il ministro dell'Energia Usa, Chris Wright, ha affermato che la missione era stata conclusa con successo in un post, che poi è stato rapidamente cancellato. "La Marina Usa ha scortato con successo una petroliera attraverso lo stretto di Hormuz per assicurare che il petrolio continui ad arrivare ai mercati globali", recitava il messaggio poi cancellato.

"Nessuna delle navi da guerra statunitensi durante la guerra ha osato avvicinarsi al Mar di Oman, al Golfo Persico e allo Stretto di Hormuz". Lo ha dichiarato ad Al-Jazeera un portavoce dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, smentendo quanto precedentemente affermato dal Segretario all'Energia americano, Chris Wright, che aveva annunciato la "scorta con successo" di una petroliera nello Stretto di Hormuz, in un post su X poi cancellato.