4disera, il retroscena di Giorgio Mulè: "Gli Usa hanno sottovalutato l'Iran"

La guerra di Trump e Netanyahu in Iran ha un risvolto che non tutti si aspettavano. Secondo Giorgio Mulè, i bombardamenti a Teheran per porre fine al regime degli ayatollah non hanno tenuto conto della reazione dell'Iran che ha coinvolto tutti i Paesi del Golfo.

"In questo momento l’Italia è l’unico Paese in Europa ad avere più riserve di petrolio"



Giorgio Mulè a #4disera pic.twitter.com/XxUCYrwdaT — 4 di sera (@4disera) March 10, 2026

"Gli americani hanno sottovalutato la reazione dell'Iran nel coinvolgimento dei Paesi vicini, cioè degli Emirati Arabi e di tutti quei Paesi che sono stati coinvolti dall'Iran che non se l'è presa con le sole basi americane e israeliane ma ha coinvolto volutamente questi altri Paesi perché su loro si regge l'export di petrolio e così ha dato la fiammata - ha detto Mulè - Quindi ha fatto male i suoi calcoli. Ma l'affarista Trump fa due conti, fa l'annuncio e il prezzo del gas e del greggio precipitano del 18%