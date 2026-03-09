Crans Montana, altri cinque indagati per la strage. C'è pure il sindaco Feraud

Foto: Lapresse

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese che indaga sull'incendio di Capodanno a Le Constellation costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. Lo rende noto il quotidiano 24 Heures ricordando che a fine gennaio era stata presentata una denuncia penale contro Féraud da parte di due avvocati vallesani che rappresentano una vittima gravemente ustionata e i suoi genitori.

Il sindaco del comune di Crans-Montana è accusato di lesioni personali colpose, messa in pericolo della vita altrui tramite dolo diretto, incendio doloso colposo e una serie di violazioni delle responsabilità e dei doveri imposti dalla legge ai comuni, in particolare dalla legge sulla protezione contro gli incendi e gli elementi naturali. L'estensione dell'inchiesta penale sarebbe partita dalla Procura del Vallese lo scorso 5 marzo. L'estensione dell'indagine riguarderebbe anche altre quattro persone legate all'amministrazione della località vallese.