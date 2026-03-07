Trump: "Distrutta la marina iraniana". Affondate dagli Usa 42 navi

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 07 marzo 2026

Il presidente americano Donald Trump ha reso noto che l'esercito americano ha affondato 42 navi della marina iraniana negli ultimi tre giorni. "Questa è la fine della marina", ha affermato Trump, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno anche "neutralizzato" l'aeronautica iraniana e interrotto le loro comunicazioni. Il presidente ha motivato l'operazione congiunta Usa-Israele contro l'Iran, ribadendo che Teheran era vicino a ottenere armi nucleari: "Guardate il 7 ottobre e tutto il sangue versato negli ultimi 47 anni. Doveva essere fatto". Secondo la Casa Bianca dalla presa di potere da parte degli Ayatollah sono mille i cittadini americani uccisi da regime islamista. Trump ha definito quindi l'operazione militare in corso come "un servizio che non stiamo fornendo solo al Medio Oriente, ma al mondo intero".