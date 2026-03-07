Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Trump: "Distrutta la marina iraniana". Affondate dagli Usa 42 navi

Esplora:
Foto:  Ansa 

Andrea Riccardi
  • a
  • a
  • a

Il presidente americano Donald Trump ha reso noto che l'esercito americano ha affondato 42 navi della marina iraniana negli ultimi tre giorni. "Questa è la fine della marina", ha affermato Trump, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno anche "neutralizzato" l'aeronautica iraniana e interrotto le loro comunicazioni. Il presidente ha motivato l'operazione congiunta Usa-Israele contro l'Iran, ribadendo che Teheran era vicino a ottenere armi nucleari: "Guardate il 7 ottobre e tutto il sangue versato negli ultimi 47 anni. Doveva essere fatto". Secondo la Casa Bianca dalla presa di potere da parte degli Ayatollah sono mille i cittadini americani uccisi da regime islamista. Trump ha definito quindi l'operazione militare in corso come "un servizio che non stiamo fornendo solo al Medio Oriente, ma al mondo intero".

Dai blog