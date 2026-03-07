Israele abbatte 16 caccia iraniani. E la Turchia invia aerei a Cipro

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 07 marzo 2026

L'esercito israeliano afferma di aver distrutto sedici cacci della Forza Quds delle Guardie della Rivoluzione, incaricata di condurre operazioni oltre i confini dell'Iran, durante gli attacchi notturni a Teheran. L'Israel Defence Force ha spiegato che l'aeronautica ha effettuato una "vasta ondata di attacchi" nella capitale iraniana, inclusi bombardamenti all'aeroporto di Mehrabad. Lo scalo è stato utilizzato dalla Forza Quds come hub per il trasferimento di armi e denaro a gruppi armati in tutto il Medio Oriente, tra cui Hezbollah in Libano.

Intanto la Turchia sta valutando l'invio di aerei F-16 a Cipro, secondo quanto riportato da una fonte del Ministero della Difesa. L'isola, che per un terzi è governata dalla Turchia, è stata presa di mira da un attacco con droni, seppure nel territorio della Repubblica indipendente di Cipro che al momento detiene la presidenza di turno dell'Unione europea. "Alla luce dei recenti sviluppi, è in corso una pianificazione graduale per garantire la sicurezza della Repubblica turca di Cipro del Nord", fanno sapere le autorità. Un drone, probabilmente lanciato dal Libano dai miliziani du Hezbollah, sostenuti dall'Iran, ha colpito, senza produrre danni, la base militare britannica di Akrotiri. In seguito all'incidente diversi paesi europei hanno promesso assistenza a Cipro, inviando caccia e navi militari. I ministri della Difesa dei 27 paesi dell'Ue avrebbero dovuto tenere dei colloqui a Nicosia la prossima settimana, ma dopo l'attacco tutti gli incontri sono stati riprogrammati. La Turchia fa parte dell'Ue ma con molti paesi europei condivide l'adesione alla Nato.