Spagna in campo, la fregata Cristóbal Colon verso Cipro. Raggiunge le navi europee

La Spagna invierà la fregata Cristóbal Colon per proteggere Cipro dopo l'attacco iraniano scagliato contro la base britannica nell'isola. La Colòn è la nave tecnologicamente più avanzata del Paese: equipaggio di 200 persone, lunga quasi 150 metri, autonomia di circa 4.500 miglia nautiche, ma soprattutto carica del sistema di combattimento Aegis e di missili sia SM-2 sia ESSM, nonché di un elicottero multiruolo SH-60B Seahawk. La sua missione sarà quella di fornire difesa aerea e supporto all'evacuazione dei civili, congiuntamente alla portaerei francese "Charles de Gaulle" e alle navi della marina greca. La fregata spagnola si era unita lo scorso 3 marzo ai francesi per partecipare alle esercitazioni Fanal-19 e quindi svolgere compiti di scorta, protezione e addestramento avanzato nel Mar Baltico. Ma ora il gruppo si dirigerà verso il Mediterraneo, arrivando al largo di Creta intorno al 10 marzo. A sostegno, la nave rifornimento Cantabria salperà a breve per fornire carburante e supporto logistico alle imbarcazioni durante il transito nel Golfo di Cadice. La missione della Colon integra "le capacità della batteria Patriot schierata dall'esercito spagnolo in Turchia" ha aggiunto il ministro della Difesa spagnolo.

Anche la Spagna dunque, nonostante scintille con gli Stati Uniti, scende in campo. Tuttavia, il governo di Madrid ha precisato che la sua presenza abbia una funzione difensiva verso l'Unione europea e il confine orientale, contrariamente all'offensiva condotta contro l'Iran.