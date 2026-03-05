Iran, la sfida di Starmer: "Invieremo caccia in Qatar e elicotteri a Cipro"

Foto: Ansa

05 marzo 2026 a

a

a

Keir Starmer annuncia che il Regno Unito invierà altri quattro caccia Typhoon in Qatar e che gli elicotteri Wildcat, che possono abbattere droni, arriveranno a Cipro. Il premier britannico ha confermato di aver permesso agli Usa l'utilizzo di basi britanniche "per condurre operazioni difensive". Per quanto riguarda l'invio dei caccia in Qatar, ha detto che fa parte della risposta del governo alle richieste di "ulteriori aiuti" da parte degli alleati nel Golfo Persico. E che il loro dispiegamento è teso a "rafforzare le nostre operazioni difensive in Qatar e intorno alla regione". Londra ha inizialmente dispiegato a gennaio lo squadrone 12 della Raf "dietro l'invito del governo del Qatar".

L'onda lunga del caso Epstein travolge Starmer: si dimette il capo di gabinetto

Il primo ministro britannico torna anche a parlare della relazione speciale con gli Stati Uniti. "La relazione speciale con gli Usa è operativa in questo momento, stiamo lavorando con gli americani per il dispiegamento dalle nostre basi". Così Keir Starmer risponde, durante una conferenza stampa a Downing Street, a chi gli chiede se la relazione speciale tra Stati Uniti e Regno Unito sia stata "rovinata" dopo i nuovi attacchi di Donald Trump che, tra le altre cose, ha detto che Starmer "non è Winston Churchill". Starmer ha poi sottolineato che se Trump prende le sue decisioni valutando gli interessi nazionali Usa, "io, come primo ministro britannico, devo prendere decisioni che considero nel miglior interesse del Regno Unito. Non c'è niente di controverso in questo". Il premier ha comunque ribadito che Londra e Washington stanno "lavorando insieme nella regione, gli Stati Uniti e i britannici lavorano insieme per proteggere sia gli Stati Uniti che i britannici nelle basi congiunte e condividiamo intelligence 24 ore su 24, sette giorni su sette, come sempre. Questa - ha concluso - è una relazione speciale".