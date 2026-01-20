Trump contro Starmer: "Grande stupidità", scoppia il caso delle isole Chagos

Foto: LaPresse

Il caso delle isole Chagos, arcipelago nel bel mezzo dell'Oceano Indiano, agita le acque tra Washington e Londra. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha contestato, definendola "una grande stupidità", la decisione del Regno Unito di cedere le Isole Chagos a Mauritius, che comprendono l'isola di Diego Garcia e la sua base militare anglo-americana.

"E' sconcertante che il nostro 'brillante' alleato della Nato, il Regno Unito, stia attualmente pianificando di cedere l'isola di Diego Garcia, sede di una vitale base militare statunitense, a Mauritius, e di farlo senza alcun motivo", ha scritto Trump su Truth Social. Trump ha definito questa decisione una "grande stupidità" oltre che "un'altra delle tante ragioni di sicurezza nazionale per cui la Groenlandia deve essere acquisita" dagli Stati Uniti.

Keir Starmer, come Primo Ministro del Regno Unito, ha concluso l'accordo per trasferire la sovranità delle Isole Chagos a Mauritius. Intesa che comprende il mantenimento della base militare congiunta anglo-americana a Diego Garcia, una delle isole dell'arcipelago. L'accordo è stato giustificato come necessario per l'interesse nazionale e risolutivo di una lunga disputa legale e geopolitica, ma le critiche interne su sicurezza e costi dell'operazione non mancano.