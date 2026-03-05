Usa, il Senato boccia la risoluzione anti-Trump dei dem: la guerra all'Iran va avanti

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 05 marzo 2026 a

a

a

Una risoluzione volta a limitare i poteri di Donald Trump nella guerra contro l'Iran è stata respinta dal Senato degli Stati Uniti, a causa del forte sostegno della maggioranza repubblicana all'operazione USA-Israele. A fine gennaio, ancor prima dell'inizio del conflitto, il senatore democratico Tim Kaine aveva presentato una risoluzione per "ordinare il ritiro delle forze armate statunitensi dalle ostilità contro la Repubblica Islamica dell'Iran che non siano state autorizzate dal Congresso". Ma la sua iniziativa è stata respinta con 53 voti contrari e 47 a favore. Il democratico John Fetterman, che sostiene la guerra, ha votato contro, mentre il repubblicano Rand Paul è stato l'unico membro del suo partito a votare a favore.

Sri Lanka, sottomarino Usa affonda una nave iraniana: 148 morti. Hegseth: "Colpiremo ovunque"

Di fronte a un presidente che ha ampliato la presa del potere esecutivo su quello legislativo da quando è tornato alla Casa Bianca nel gennaio 2025, Tim Kaine, insieme a molti altri legislatori democratici, ha insistito sulla sua volontà di riaffermare l'autorità del Congresso, l'unico organo autorizzato dalla Costituzione degli Stati Uniti a dichiarare guerra. "Gli americani vogliono che il presidente Trump abbassi i prezzi, non che ci trascini in guerre inutili e infinite", ha dichiarato martedì il senatore della Virginia, denunciando da sabato un conflitto avviato "illegalmente" dal repubblicano. A seguito di un briefing riservato tenutosi ieri tra i senatori e, in particolare, il Segretario di Stato americano Marco Rubio, sulla guerra contro l'Iran, Tim Kaine ha detto che il governo non ha presentato alcuna prova di una "minaccia imminente da parte dell'Iran" contro gli Stati Uniti.

Iran, le 15 telefonate tra Netanyahu e Trump. Ecco come è stato deciso l'attacco

La questione di una "minaccia imminente" è al centro del dibattito sulla legalità dell'avvio del conflitto da parte di Donald Trump. Sebbene il Congresso sia l'unico organo autorizzato a dichiarare guerra, una legge del 1973 consente al presidente di lanciare un intervento militare limitato in risposta a una situazione di emergenza creata da un attacco contro gli Stati Uniti. Nel suo video di sabato che annunciava l'operazione, Donald Trump ha menzionato specificamente una minaccia "imminente", che ha affermato essere rappresentata dall'Iran, ma non è riuscito a convincere l'opposizione democratica su questo punto. Alla Camera dei Rappresentanti, si prevede che una risoluzione simile a quella di Kaine al Senato venga messa ai voti domani, ma si prevede anche la sua bocciatura. "L'idea di togliere questo potere al nostro comandante in capo, il presidente, per portare a termine il lavoro è una prospettiva spaventosa per me", ha detto lunedì il presidente repubblicano della Camera Mike Johnson. "È pericoloso e spero — e credo — che avremo abbastanza voci per respingerlo".