Sri Lanka, sottomarino Usa affonda una nave iraniana: 148 morti. Hegseth: "Colpiremo ovunque"

Angela Bruni 04 marzo 2026 a

Un sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana al largo dello Sri Lanka. Sono 148 i marinai morti o dispersi nell'Oceano Indiano. É stata colpita mentre stava navigando a 25 miglia a sud dell'isola. Più di 32 persone sono state salvate dalla marina militare cingalese. Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, il siluratamento della nave Iris Dena, che è affondata. Sembra che al momento dell'attacco la nave da guerra stesse tornando da un'esercitazione militare nel porto indiano di Viskhapatnam.

L'operazione militare statunitense in Iran "sta accelerando", ha affermato Hegseth. "Come ha detto il presidente Trump, stanno arrivando ondate sempre più grandi. Siamo solo all'inizio. Stiamo accelerando, non rallentando". "È il primo affondamento di una nave nemica tramite siluro dalla Seconda guerra mondiale", ha aggiunto Hegseth. "Pnsava di essere al sicuro in acque internazionali. Invece, è stata affondata da un siluro". Gli Stati Uniti prevedono di assumere il "controllo completo dei cieli iraniani" in "meno di una settimana". Hegseth ha spiegato in un breafing con la stampa che le forze aeree "individueranno e distruggeranno i missili e la base industriale di difesa dell'esercito iraniano". "Non doveva essere uno scontro leale, e non lo è", ha aggiunto Hegseth. "Li stiamo colpendo mentre sono a terra, ed è esattamente come dovrebbe essere".