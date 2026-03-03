Iran, il figlio di Khamenei scelto come suo successore: chi è Mojtaba

03 marzo 2026 a

Secondo quanto riferito a Iran International da fonti informate, l'Assemblea degli esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come prossimo Leader Supremo, sotto la pressione delle Guardie Rivoluzionarie. E' il secondo dei sei figli di Khamenei. L'assemblea che lo ha eletto si e' tenuta in modalita' virtuale.

La sfida di Trump: "Capacità militari distrutte". Teheran avverte l'Europa

Secondo fonti ci sono state forti pressioni da parte dei Pasdaran per una successione ereditaria del ruolo. L'Assemblea di Esperti incaricata di scegliere la nuova Guida Suprema dell'Iran dopo l'uccisione Khamenei ha tenuto una riunione online, come ha riportato l'agenzia di stampa Fars. La decisione è stata presa dagli 88 membri dopo che la sede dell'Assemblea a Qom è stata colpita da un raid israelo-americano, senza provocare vittime.