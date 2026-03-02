Cipro, drone contro la base inglese. Starmer concede uso delle piste ai caccia americani

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 02 marzo 2026

Un drone ha colpito la base britannica della Royal Air Force di Akrotiri a Cipro, costringendo i militari britannici ad un'evacuazione parziale. Le autorità ritengono che il velivolo senza pilota sia stato lanciato prima che Keir Starmer annunciasse che il Regno Unito avrebbe permesso agli Stati Uniti di utilizzare le proprie basi aeree per far decollare i jet che vanno a bombardare i siti missilistici iraniani, ma non è ancora stato reso pubblico il punto da cui è stato lanciato il drone. Un portavoce del Ministero della Difesa del Regno Unito ha dichiarato: "Le nostre forze armate stanno rispondendo a un sospetto attacco con droni alla base aerea di Akrotiri. La nostra protezione nella regione è ai massimi livelli e la base è intervenuta per difendere la nostra popolazione".

Le misure anti-drone sono state rafforzate presso la base, ha affermato il Ministero della Difesa, ma non sono state sufficienti a impedire al velivolo d'attacco di superare le difese locali. Si ritiene che l'incidente non abbia causato vittime e abbia causato solo danni limitati. Ai familiari del personale militare britannico è stato chiesto di lasciare la base per motivi di sicurezza e saranno di stanza altrove a Cipro finché non sarà cessato l'allerta.

Il drone ha colpito ore dopo che il Regno Unito aveva accettato di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le basi militari britanniche per attaccare i siti missilistici iraniani, ma i funzionari indicano che i possibili tempi di volo indicano che è stato lanciato prima che il primo ministro annunciasse la nuova politica. È possibile che il drone sia stato lanciato dall'Iran, ma potrebbe anche essere stato lanciato da uno dei suoi alleati nella regione, come Hezbollah in Libano. Sebbene il Regno Unito abbia finora cercato di limitare il proprio coinvolgimento nel conflitto, l'Iran lo considera uno stretto alleato degli Stati Uniti.

In una dichiarazione registrata domenica sera, il primo ministro Starmer ha affermato che l'approccio dell'Iran stava diventando sempre più sconsiderato e stava mettendo a rischio la vita dei britannici, portando alla decisione di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le proprie basi militari. Ha affermato che le forze britanniche non saranno direttamente coinvolte negli attacchi e che le basi saranno utilizzate solo per lo "scopo difensivo specifico e limitato" di colpire i depositi di missili e i lanciatori utilizzati per attaccare i paesi vicini all'Iran. "Abbiamo deciso di accettare questa richiesta, per impedire all'Iran di lanciare missili in tutta la regione... uccidendo civili innocenti, mettendo a rischio vite britanniche e colpendo paesi che non sono stati coinvolti", ha affermato Starmer. Secondo il Foreign Office nei paesi del Medio Oriente sono presenti, per motivi di lavoro e turismo, almeno 200 mila britannici.