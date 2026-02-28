Dubai, l'Iran attacca con un drone iraniano e colpisce l'Aeroporto Internazionale. Allarme in tutta la città

Foto: Lapresse

Fausta De Rossi 28 febbraio 2026

Tra i paesi che ospitano basi militari statunitensi finite nel mirino della rappresaglia iraniana figurano anche gli Emirati Arabi Uniti, e in particolare Dubai. La metropoli, la più popolosa della federazione e negli ultimi anni tra le destinazioni preferite dal turismo occidentale, sabato pomeriggio è stata interessata da una serie di attacchi condotti con droni e missili dall'Iran. Sui social network sono stati condivisi numerosi filmati che mostrano i danni subiti da un hotel di lusso situato su una delle celebri isole artificiali a forma di palma, il Fairmont The Palm. In uno dei video si percepisce chiaramente il sibilo di un oggetto in caduta, seguito da una violenta esplosione; in un altro si vede levarsi una colonna di fumo nero accompagnata da un vasto incendio, poi domato dalle squadre di emergenza. Secondo il ministero della Difesa emiratino, diversi missili iraniani sarebbero stati intercettati in volo: i danni alla struttura alberghiera potrebbero essere stati causati dai detriti dei vettori colpiti dai sistemi di difesa aerea. Al momento, tuttavia, non risultano vittime né feriti. In serata la situazione si è ulteriormente aggravata: sono scattati allarmi in tutta la città ed è stato colpito anche l’Aeroporto Internazionale di Dubai, tra gli scali più trafficati a livello globale. Le autorità hanno disposto l’evacuazione immediata dell’aeroporto e la sospensione temporanea delle operazioni di volo, mentre sono in corso accertamenti per valutare l’entità dei danni e ripristinare le condizioni di sicurezza.