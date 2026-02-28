Iran, Khamenei è morto e il popolo festeggia la fine del regime: acclamazioni a Teheran

Foto: Lapresse

Fausta De Rossi 28 febbraio 2026

Acclamazioni sono state udite in diversi quartieri di Teheran nel momento in cui si è diffusa, anche in Iran, la notizia dell'uccisione del leader supremo Ali Khamanei, rendono noto testimoni citati dall'agenzia Afp. Abitanti della città si sono affacciati alle finestre per applaudire poco dopo le 11 di questa sera (ora locale, le 8.30 in Italia). Un giornalista di Fox News, citando un funzionario statunitense, ha dichiarato che pure gli Stati Uniti ritengono che Khamenei e 5-10 alti leader iraniani siano stati uccisi durante il primo attacco israeliano contro il loro complesso a Teheran.