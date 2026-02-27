Epstein, Clinton: "Mai visto nulla, né fatto nulla di sbagliato"

Redazione 27 febbraio 2026 a

L'ex presidente Bill Clinton ha precisato, nella sua dichiarazione di apertura prima di comparire a porte chiuse davanti alla Commissione di Vigilanza sui casi di Jeffrey Epstein, di "non aver visto nulla" e di "non aver fatto nulla di sbagliato". "Non avevo idea dei crimini che Epstein stava commettendo", ha dichiarato l'ex presidente americano. Secondo quanto riferisce la Cnn, l'esponente dei democratici sta rispondendo alle domande dei membri della Commissione di vigilanza. La testimonianza arriva un giorno dopo che sua moglie, Hillary Clinton, è comparsa davanti alla stessa commissione. Secondo un'analisi della nota emittente televisiva, Clinton avrebbe viaggiato sull'aereo privato di Epstein circa 16 volte, e sarebbe inoltre stato fotografato con delle donne, tra cui Ghislaine Maxwell, ex fidanzata di Epstein.