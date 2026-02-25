Louvre, scelto il nuovo direttore del museo dopo il futuro del secolo: ecco chi è

Foto: Lapresse

Il Museo del Louvre ha un nuovo direttore: Christophe Leribault, presidente della Reggia di Versailles, è stato formalmente nominato, come annunciato al termine del consiglio dei ministri. Al contempo, Annick Lemoine, che dirige il Petit Palais, è stata nominata al Museo di Orsay. La nomina del nuovo direttore del Louvre è giunta all'indomani delle dimissioni del predecessore, Laurence des Cars, finita nell'occhio del ciclone dopo il clamoroso furto dei gioielli della corona francese in pieno giorno, lo scorso 19 ottobre, e tutte le mancanze in termini di sicurezza, oltre al contenzioso aperto con il personale del museo, regolarmente in sciopero.

Durante la conferenza stampa di rito al termine del consiglio dei ministri del mercoledì, Maud Bregeon, portavoce del governo, ha annunciato che l'attuale presidente della Reggia di Versailles, Leribault - nominato nel 2024 per succedere a Catherine Pegard - è stato scelto per succedere a Laurence des Cars. Questo storico dell'arte di 63 anni avrà il compito di "garantire, modernizzare e attuare con successo il progetto 'Louvre - Nuovo Rinascimento'", secondo fonti vicine alla presidenza francese. Dovrà in particolare rimettere in sesto il museo, che sta attraversando una grave crisi dopo lo spettacolare furto di quattro mesi fa.

L'entourage di Emmanuel Macron ha spiegato di non aver deciso di nominare immediatamente un nuovo direttore al Louvre per evitare di irritare il personale del museo. Il nome del nuovo direttore del Museo di Orsay e dell'Orangerie, Lemoine, è stato anche rivelato oggi dall'Eliseo. Lemoine, attuale direttrice del Petit Palais, succederà a Sylvain Amic, scomparso il 31 agosto 2025. L'Eliseo, in dichiarazioni riportate da Le Parisien, ha indicato che i profili di Leribault e Lemoine "saranno in grado di proseguire e consolidare le politiche attuate dai loro predecessori, apportando al contempo una visione e riportando la calma nelle istituzioni di cui sono responsabili”.