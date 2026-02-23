Blitz al Louvre: appese le foto del principe Andrea dopo l'interrogatorio

Foto: Ansa

Giustina Ottaviani 23 febbraio 2026 a

a

a

Appese al Louvre le foto di Andrew Mountbatten-Windsor mentre esce dalla stazione di polizia. Ad mettere a segno il blitz nel celebre museo di Parigi sono stati gli attivisti di Everyone Hates Elon. Hanno stampato in diverse copie l'immagine dell'ex principe accasciato sul sedile posteriore di una Range Rover dopo l'arresto per sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico e poi hanno tappezzato le mura del Louvre. Il fratello di re Carlo d'Inghilterra è stato poi trattenuto per 11 ore presso la stazione di polizia di Aylsham, nel Norfolk. Poi è stato rilasciato e si è rifugiato nella vicina tenuta di Sandringham, dove vive dopo lo sfratto dal Royal Lodge di Windsor. Le fotografie appese al Louvre sono state incorniciate e sotto è stato affisso al muro un cartello con la scritta: "Ora sta sudando". Lo scatto ha fatto il giro dei social network ed è divenuto un simbolo di chi perde lo status sociale, ricco o nobile che sia.

Everyone Hates Elon è un gruppo che afferma di prendere di mira "i miliardari e i loro amici politici" tramite trovate provocatorie, tra cui in precedenza manifesti a Londra con foto di calciatori del Manchester United e la scritta "l'immigrazione ha fatto di più per questa città di quanto abbiano mai fatto i miliardari evasori fiscali", dopo i commenti del maggiore azionista del club, Jim Ratcliffe, sul fatto che il Regno Unito sia "colonizzato" dagli immigrati. Gli attivisti hanno anche inaugurato un enorme cartello in Piazza San Marco, a Venezia, in occasione delle nozze di Jeff Bezos, in cui si leggeva: "Se puoi affittare Venezia per le tue nozze, puoi pagare più tasse".

L'ex Duca di York è stato arrestato giovedì, giorno del 66° compleanno, con l'accusa di condotta scorretta nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche. È accusato di aver inviato, mentre lavorava come inviato commerciale tra il 2001 e il 2011, informazioni governative riservate al condannato per reati sessuali su minori Jeffrey Epstein. Le email pubblicate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a gennaio sembrano mostrarlo mentre condivide resoconti di visite ufficiali. Mountbatten-Windsor ha negato di aver commesso illeciti in relazione all"'Affaire Epstein. I suoi legami con il defunto finanziere caduto in disgrazia lo hanno costretto a dimettersi dagli incarichiaffidatigli dalla Casa Reale e gli è stato revocato il patrocinio reale nel gennaio 2022.

Le perquisizioni della polizia nella casa di Mountbatten-Windsor nella tenuta di Windsor nel Berkshire sono iniziate giovedì e dovrebbero concludersi oggi. Ci sono state richieste affinché Mountbatten-Windsor, che rimane l'ottavo nella linea di successione al trono, venga escluso dalla possibilità di diventare re d'Inghilterra. Parlando domenica a nome del governo, il ministro dell'Istruzione Bridget Phillipson non ha escluso l'apertura di un'inchiesta guidata da un giudice sui legami di Andrew con Epstein.