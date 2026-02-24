Mosca nel caos: bomba contro auto della polizia, un agente morto

Foto: Lapresse

Fausta De Rossi 24 febbraio 2026 a

Un uomo ha fatto esplodere un ordigno vicino a un'auto della polizia nel centro di Mosca poco dopo la mezzanotte ora locale, uccidendo un agente e ferendone altri due, ha riferito il ministero degli Interni russo. L'esplosione è avvenuta intorno alle 00:05 (22:05 italiane di lunedì) nella piazza della stazione ferroviaria di Savyolovsky, secondo una dichiarazione del ministero su Telegram. La stazione di Savyolovsky, nel nord di Mosca, è uno dei principali snodi ferroviari della capitale. L'aggressore si è avvicinato agli agenti della polizia stradale seduti nella loro auto della polizia e poi un ordigno è esploso, si legge nella dichiarazione, aggiungendo che l'aggressore è morto sul colpo. Secondo l'agenzia di stampa statale TASS, l'auto della polizia presa di mira è stata gravemente danneggiata ma non ha preso fuoco.

I media locali hanno pubblicato immagini che mostrano un'auto della polizia con i finestrini in frantumi vicino ai binari ferroviari. L'area è stata transennata dalla polizia e diverse ambulanze sono state inviate sul posto. Inizialmente, il ministero ha affermato che l'autore era fuggito. Pochi minuti dopo, ha dichiarato che l'uomo è stato trovato morto sul posto, dopo aver ispezionato la scena e visionato i filmati di sorveglianza. Le autorità non hanno fornito dettagli immediati sull'esplosivo o sul movente dell'attentatore.

Il Comitato Investigativo russo, che indaga sui reati gravi, ha dichiarato di aver aperto un caso per tentato omicidio di un agente delle forze dell'ordine e per possesso illegale di ordigni esplosivi. Nel dicembre 2025, due agenti di polizia sono stati uccisi in un'esplosione nel sud di Mosca mentre cercavano di fermare una persona sospetta vicino al loro veicolo, nei pressi del luogo in cui un generale russo era stato ucciso giorni prima. Si sono verificati una serie di omicidi di ufficiali dell'esercito russo sul suolo russo durante la guerra quadriennale di Mosca contro l’Ucraina.