Ucraina, Zelensky vuole soldati "a contratto" e chiede "sostegno finanziario" all'Europa

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 23 febbraio 2026 a

a

a

"L'Ucraina potrebbe dotarsi di un esercito a contratto, come ha fatto la Russia, se ricevesse assistenza finanziaria dai partner europei". A lanciare l'ipotesi è stato il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista all'emittente televisiva britannica Bbc. E subito il dibattito si è acceso, perché al fronte ogni settimana vengono uccisi 25 mila militari. Ucraini e russi. Mentre Mosca ha ampliato il reclutamento a contratto arruolando 35.000 uomini al mese e offrendo stipendivfino a 2 milioni di rubli (26 mila dollari), secondo l'intelligence militare ucraina, Kiev al momento può contare esclusivamente sulla mobilitazione obbligatoria per gli uomini di età compresa tra 25 e 60 anni, nonché per gli uomini dai 18 anni in su con esperienza militare. Le donne possono combattere se volontarie, ma sono solqualche migliaio e impiegate perlopiù come piloti di droni.

Dall'inizio dell'invasione russa, ha spiegato Zelensky, l'Ucraina ha imposto la legge marziale ma nonostante ciò, "il nostro esercito continua a dover affrontare carenze di personale". Ed è qui che "gli europei possono dare una mano se - o quando - riusciremo a far passare dalla mobilitazione ai contratti". "La stessa cosa che sta facendo Putin: paga a ogni persona un contratto. Anche noi lo vogliamo, ma non abbiamo fondi sufficienti", ha sottolineato Zelensky. "È qui che gli europei potrebbero dare una mano. Questo programma non è ancora finanziato dagli europei". A differenza della mobilitazione durante la legge marziale, il servizio militare a contratto in Ucraina è volontario. Le reclute possono firmare contratti pluriennali e scegliere le unità a cui desiderano arruolarsi. Invece di essere spediti nel reparto dove servono rinforzi senza poter obiettare, come accade ai soldati "ordinari".

Il servizio di arruolamento tramite contratto consente a chi non è soggetto alla mobilitazione ai sensi della legge ucraina di arruolarsi. Offre inoltre ulteriori incentivi finanziari, tra cui bonus alla firma, prestiti agevolati per l'acquisto di abitazioni e indennità per l'affitto. Durante l'intervista, Zelensky ha affermato inoltre di essere "grato" per gli aiuti forniti dai paesi dell'Unione europea, ma ha aggiunto che "l'Ucraina ha bisogno di maggiore sostegno finanziario". "Ne abbiamo bisogno? Assolutamente sì, perché non abbiamo la stessa quantità di armi della Federazione Russa", ha insistito il presidente. Il Cremlino, pur non avendo dichiarato la mobilitazione generale, dallo scorso gennaio ha introdotto la coscrizione militare annuale in sostituzione delle tradizionali campagne di leva primaverili e autunnali. Secondo la legge russa, i coscritti non sono autorizzati a partecipare a operazioni di combattimento, sebbene vi siano state diverse segnalazioni di questi militari uccisi o catturati durante i combattimenti in Ucraina.

La Russia ha lanciato una nuova offensiva terrestre contro l'Ucraina nel 2025, concentrando il grosso delle forze nell'oblast di Donetsk. Nell'ambito della campagna ha anche intensificato le operazioni a Zaporizhzhia e ha fatto irruzione nella parte meridionale della regione di Dnipropetrovsk. Secondo il progetto di mappatura open source DeepState, nel corso del 2025 l'esercito di Mosca ha occupato 4.336 chilometri quadrati di territorio ucraino.