Iran, monito agli Usa: "Un attacco mirato sarà considerato aggressione"

Qualsiasi attacco militare americano contro l'Iran, anche un attacco mirato, sarà considerato come ''un atto di aggressione''. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero

degli Esteri di Teheran Ismail Baghaei dopo le rivelazioni del New York Times, secondo il quale il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando un attacco mirato contro l'Iran. "Un atto di aggressione rimarrà un atto di aggressione", ha affermato durante un briefing, rispondendo a una domanda su un possibile "attacco limitato" da parte degli Stati Uniti.