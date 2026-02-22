Ucraina, 300 droni e 50 missili su Kiev. Zelensky: "Obiettivo è la vittoria". Il Papa: "La pace è urgente"

Foto: Ansa

La Russia ha lanciato decine di missili contro l'Ucraina mentre l'Ungheria minaccia di bloccare le sanzioni dell'Unione europea. "Mosca continua a investire più nei bombardamenti che nella diplomazia", ​​ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le strutture logistiche ed energetiche sono quelle maggiormente prese di mira. Oggi il Cremlino ha lanciato 297 droni e 50 missili, nell'ultimo di una serie di attacchi notturni. Kiev ha spiegato che "una parte significativa" di questi è stata abbattuta, invitando gli alleati a rafforzare le difese aeree del Paese contro gli attacchi nemici. "Questa volta, gli obiettivi russi includevano non solo impianti energetici, ma anche infrastrutture ferroviarie e di approvvigionamento idrico", ha spiegato Zelensky. Oltre alla capitale Kiev, sono state colpite Odessa e Kharkiv mentre le temperature sono scese fino a -22 °C nell'inverno più freddo degli ultimi anni.

Zelensky ha affermato che i bombardamenti aerei russi non hanno subito alcuna interruzione, nonostante i colloqui mediati dagli Stati Uniti con la Russia svoltisi a Ginevra la scorsa settimana. Il Cremlino vuole che l'Ucraina ceda la regione mineraria del Donbass che le sue forze armate non sono però riuscite a conquistare per intero. L'intenso bombardamento è avvenuto in un contesto di crescenti tensioni tra l'Ucraina e le vicine Slovacchia e Ungheria. Budapest minaccia di bloccare un nuovo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea, mentre Bratislava ha annunciato che interromperà la fornitura di energia elettrica all'Ucraina lunedì. Entrambe chiedono la ripresa delle forniture di petrolio russo attraverso l'oleodotto Druzhba, che attraversa il territorio ucraino. Kiev afferma che un attacco con drone russo a gennaio ha danneggiato la condotta che fornisce petrolio all'Europa centrale .

I ministri degli Esteri dell'Ue si incontreranno lunedì a Bruxelles per discutere del 20° ciclo di sanzioni contro Mosca, una misura che sperano venga approvata in tempo per coincidere con il quarto anniversario dell'invasione, che si celebra martedì. Il governo ungherese sostiene che Zelensky stia ritardando le riparazioni. In un video pubblicato sui social media, Péter Szijjártó, ministro degli Esteri, ha dichiarato: "Finché gli ucraini non riprenderanno le spedizioni di petrolio in Ungheria, non permetteremo che vengano approvate decisioni importanti per loro".

Scrivendo su X, Robert Fico, il primo ministro slovacco, ha accusato Zelensky di "comportarsi in modo malevolo". Le interruzioni del flusso di petrolio ci hanno "causato ulteriori perdite e difficoltà logistiche", ha affermato il premier. Se le consegne non riprenderanno entro lunedì, la Slovacchia interromperà le forniture di energia elettrica di emergenza all'Ucraina. Gli ultimi attacchi russi hanno ucciso un uomo e ferito una dozzina di persone, tra cui quattro bambini, ha riferito la polizia nazionale ucraina. Un missile ha demolito una casa privata a due piani nel sobborgo di Kiev di Sofiivska Borshchahivka. I soccorritori hanno setacciato i detriti domenica. A Leopoli le autorità hanno dichiarato di aver trattato la grande esplosione di domenica come un incidente terroristico. L'esplosione ha devastato una via commerciale del centro intorno a mezzanotte, vicino al teatro dell'opera. Un agente di polizia di 23 anni è stato ucciso e altre 25 persone sono rimaste ferite: 14 sono state trasportate in ospedale. Secondo alcune segnalazioni non confermate, nel negozio è stata segnalata un'irruzione. Quando la polizia è arrivata sul posto, è stata fatta esplodere una bomba, seguita poco dopo da una seconda esplosione, mirata a uccidere i soccorritori. Le forze dell'ordine hanno arrestato diverse persone.

La Russia, in quattro anni di guerra, ha occupato quasi un quinto del territorio ucraino e continua a progredire, soprattutto a est, nonostante la perdita di 1,2 milioni di soldati, tra morti e feriti. In un'intervista rilasciata venerdì, Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina "non sta certo perdendo". La vittoria rimane l'obiettivo, ha chiarito sottolineando che le forze ucraine hanno riconquistato 300 chilometri quadrati di territorio nell'oblast di Zaporizhzhia. Parlando domenica a Roma, Papa Leone XIV ha definito la pace in Ucraina "una necessità urgente". Durante l'Angelus in Piazza San Pietro, ha affermato che "la pace non può essere rinviata; deve trovare spazio nei cuori e tradursi in decisioni responsabili". "Rinnovo con forza il mio appello: tacciano le armi, cessino i bombardamenti, si giunga senza indugio al cessate il fuoco e si rafforzi il dialogo per aprire la via alla pace”, ha aggiunto il pontefice.