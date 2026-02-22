Iran, accordo segreto con la Russia per l'acquisto di missili anti-droni

Foto: Ansa

Angela Bruni 22 febbraio 2026

Il Financial Times riporta che l'Iran ha stipulato un accordo segreto da 500 milioni di euro con la Russia a dicembre 2025 per 500 lanciatori Manpads Verba e 2.500 missili modello 9M336, con consegna prevista tra il 2027 e il 2029. Questi sistemi a spalla colpiscono droni, missili da crociera e a bassa quota, contribuendo alla ricostruzione delle aeree iraniane dopo il conflitto con Israele.

Nonostante la notizia ora non sia più top secret, l'Iran non sembra averci dato peso e continua a diffondere novelle positive. "Credo che vi sia ancora una buona possibilità di avere una soluzione diplomatica che sia una vittoria per entrambi", ha affermato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi parlando della possibilità di un'intesa con gli Stati Uniti sul nucleare. Il capo della diplomazia iraniana ha poi aggiunto che i negoziatori "stanno lavorando ad elementi di un accordo e ad una bozza del testo".