Venezuela, rilasciati 80 detenuti politici. Per 1.500 chiesta amnistia

Foto: Ansa

Tommaso Manni 21 febbraio 2026 a

a

a

Sono più di 1.500 i detenuti politici in Venezuela che hanno presentato domanda di amnistia in base alla nuova legge entrata in vigore due giorni fa, adottata sotto pressione degli Stati Uniti che un mese fa hanno arrestato il presidente Nicolás Maduro. Ottanta sono stati rilasciati oggi, come ha spiegato il presidente dell'Assemblea nazionale Jorge Rodriguez. "In totale 1.557 casi sono esaminati immediatamente e centinaia di persone private della libertà sono già state rilasciate in base alla legge di amnistia", ha affermato Rodriguez nel corso di una conferenza stampa. L'amnistia non viene concessa automaticamente: i detenuti devono presentare una richiesta ai tribunali competenti che seguono i loro casi per ottenere il beneficio previsto dalla legge.