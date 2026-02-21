Epstein, l'ex guardia del corpo rivela: "Andrew portava le ragazze a Buckingham Palace"

Foto: Ansa

Un ex ufficiale della protezione reale ha denunciato Andrew Mountbatten-Windsor alla polizia per le accuse di aver introdotto clandestinamente donne "più volte a settimana" a Buckingham Palace. Paul Page, in servizio tra il 1998 e il 2004, ha affermato che agli ufficiali che lavoravano per l'ex Duca di York "non era permesso" conoscere i nomi delle ragazze che gli facevano visita. Ha parlato pubblicamente di queste affermazioni, aggiungendo la scorsa settimana di essere stato in contatto con la polizia della Thames Valley e di essersi offerto di aiutarli nelle indagini. Ciò fa seguito alle accuse secondo cui una donna sarebbe stata trasportata nel Regno Unito a bordo del "Lolita Express", l'aereo di Jeffrey Epstein, e condotta dall'ex principe con il nome in codice "Mrs. Windsor". Page ha ora rivelato di aver ricevuto un avvertimento dalle forze di polizia della capitale, che gli ricordavano i obblighi di "riservatezza e rispetto della privacy di coloro che sono protetti".

In mattinata, la polizia metropolitana ha esortato gli ex agenti addetti alla protezione ravvicinata di Andrew a " considerare attentamente se ciò che hanno visto o sentito" possa essere rilevante riguardo l'inchiesta aperta sugli Epstein Files. Scotland Yard ha dichiarato di stare collaborando anche con le controparti negli Stati Uniti per stabilire se gli aeroporti di Londra siano stati utilizzati per "agevolare il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale".

Page ha fatto le prime dichiarazioni su Andrew e quanto andava accandendo nel Palazzo reale nel 2008, ma all'epoca non venne creduto. L'ex guardia del corpo, come scrive il quotidiano britannico The Daily Mail, "ha affermato che tra il 1997 e il 2003 si sono verificate numerose violazioni della sicurezza a Buckingham Palace relative ad Andrew che intratteneva delle donne in privato". Il principe era già divorziato da Sarah Ferguson seppure continuavano a vivere insieme a Windsor. La separazione è stata registrata il 30 maggio 1996.

Andrew compare più volte nei file di Epstein, comprese immagini che apparentemente lo mostrano accovacciato su una donna non identificata in quella che sembra essere la residenza di Epstein a New York. Page non ha fatto il nome di nessuna delle invitate, a parte la socialite britannicavGhislaine Maxwell, compagna di Epstein. Le giovanissime ospiti accendevano spesso falso nome e le guardie di corpo si limitavano ad osservare senza chiedere. "Con le donne di Andrew ci veniva semplicemente detto di non fare domande", taglia corto Page. "Non ci era permesso conoscere i nomi. Non li abbiamo chiesti, perché in fin dei conti, per paura, non volevamo essere cacciati dal nostro posto di lavoro.

La polizia metropolitana non ha mai indagato a fondo le affermazioni dell'ex addetto alla sicurezza del principe e Duca di York, ma ha continuato a sostenere la veridicità delle sue accuse. Al quotidiano The Sun Page ha raccontato come entravano a Buckingham Palacele "ragazze di Andrew: "Ci veniva detto che una donna sarebbe arrivata a un orario sempre dopo la chiusura del cancello principale. Dovevamo chiamare i valletti e poi o la donna sarebbe passata senza scorta, oppure il valletto sarebbe sceso a prenderla e l'avrebbe accompagnata da Andrew". E davanti ai cancelli del palazzo reale, a Londra, oggi decine di persone hanno protestato con cartelli e striscioni contro la condotta dell'ex principe a cui il fratello è re d'Inghilterra Carlo II ha tolto tutti i titoli e ha invitato la giustizia a fare il proprio corso.