Epstein, caso riaperto in New Mexico: trema la rete degli abusi nel ranch

Il procuratore generale del New Mexico Raúl Torrez ha riaperto un'indagine sulle accuse di attività illegali nel Zorro Ranch di Jeffrey Epstein. L'ufficio del procuratore ha affermato che la decisione è stata presa dopo aver esaminato le informazioni recentemente rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Sebbene il caso iniziale del New Mexico fosse stato chiuso nel 2019 su richiesta dei procuratori federali di New York, i procuratori statali affermano ora che "le rivelazioni contenute nei fascicoli dell'Fbi precedentemente secretati giustificano un ulteriore esame".

Il Dipartimento di Giustizia del New Mexico ha dichiarato che gli agenti speciali e i procuratori dell'agenzia chiederanno l'accesso immediato al fascicolo federale completo e non censurato e intendono collaborare con altre forze dell'ordine e con una nuova commissione d'inchiesta istituita dai legislatori statali per indagare sulle attività svolte al ranch. Sebbene Epstein non sia mai stato incriminato nel New Mexico, i pubblici ministeri statali hanno confermato nel 2019 di aver interrogato possibili vittime che avevano visitato il ranch a sud di Santa Fe. Non hanno mai specificato quante persone siano state interrogate né cosa abbiano riferito riguardo a quanto accaduto al ranch. La commissione d'inchiesta ha il compito di indagare sulle accuse secondo cui il ranch avrebbe facilitato abusi sessuali e traffico sessuale. Epstein acquistò il vasto ranch Zorro nel New Mexico nel 1993 dall'ex governatore democratico Bruce King.