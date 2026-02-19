Caso Epstein, arrestato Andrea Windsor-Mountbatten. Colpo per la famiglia reale inglese

Andrea Riccardi 19 febbraio 2026 a

a

a

Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d'ufficio. Lo riportano la Bbc e altri media britannici. L'arresto è avvenuto a Sandringham, nella residenza del fratello di re Carlo III, recentemente privato del titolo di principe, nel giorno del suo 66esimo compleanno. Andrea è coinvolto nel caso di Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato nel giorno del suo 66esimo compleanno. Poco dopo le otto di questa mattina sono arrivate sei auto della polizia, senza contrassegni, dalle quali sono scese otto persone in borghese ma "con l'aspetto di poliziotti", hanno riferito testimoni al Daily Mail che precisa che la polizia ha parcheggiato le auto vicino alla Wood Farm, l'ex abitazione del principe Filippo dove Andrea è stato esiliato dopo che il fratello gli aveva fatto lasciare il Royal Lodge di Windsor a seguito del caso Epstein.

Intervista disastro su Epstein, William furioso con Andrea e in rotta con Carlo: cosa successe nel 2019

La conferma della news è arrivata dalla polizia inglese in una nota ufficiale: "Nell'ambito delle indagini, oggi (19/2) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l'accusa di abuso d'ufficio e stiamo effettuando perquisizioni in alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. L'uomo rimane attualmente in custodia della polizia. Non renderemo noto il nome dell'uomo arrestato, in conformità con le linee guida nazionali. Si ricorda inoltre che il caso è attualmente aperto, pertanto è necessario prestare attenzione a qualsiasi pubblicazione per evitare di incorrere in oltraggio alla corte". Questo quanto ha dichiarato il vice capo della polizia Oliver Wright: "A seguito di una valutazione approfondita, abbiamo avviato un'indagine su questa accusa di abuso d'ufficio. È importante proteggere l'integrità e l'obiettività della nostra indagine mentre collaboriamo con i nostri partner per indagare su questo presunto reato. Comprendiamo il notevole interesse pubblico per questo caso e forniremo aggiornamenti al momento opportuno”.