Banca Centrale Europea, giallo Christine Lagarde: quando finisce il suo incarico

Giallo sul destino della presidente della Banca Centrale Europea. Secondo il Financial Times, Christine Lagarde, lascerà il suo incarico prima della fine del mandato di otto anni, in scadenza ad aprile 2027. Lagarde vorrebbe così dare al presidente della Francia Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore.

"La presidente Lagarde è totalmente concentrata sulla sua missione e non ha preso alcuna decisione in merito alla fine del suo mandato". Così un portavoce della Bce risponde alla richiesta di commenti sulle indiscrezioni del Financial Times, secondo cui la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, starebbe valutando di lasciare l'incarico prima della sua scadenza ad aprile 2027. Il portavoce ha aggiunto che non ci saranno ulteriori commenti.

Intanto le Borse europee hanno aperto in rialzo con Milano maglia rosa a +0,58%. Parigi avanza dello 0,30%, Francoforte dello 0,52%, Londra dello 0,37%. Gli investitori guardano ai verbali della Fed mentre non ha sortito grandi effetti l'indiscrezione del Financial Times secondo cui la presidente della Bce Christine Lagarde potrebbe lasciare l'incarico prima della scadenza.