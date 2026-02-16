La Germania a Macron: "Più fondi alla difesa se vogliamo un'Europa sovrana"

Foto: Ansa

Angela Bruni 16 febbraio 2026 a

a

a

La Germania ha chiesto alla Francia di aumentare la spesa per la difesa. Il ministro degli Esteri Johann Wadephul ha fatto pressione su Emmanuel Macron tra i dubbi sull'impegno degli Stati Uniti nella difesa dell'Europa nell'ambito del Patto Atlantico. Secondo Berlino, la Francia deve aumentare la spesa per la difesa affinché l'autosufficienza dell'Ue diventi realtà. "Si riferisce alla ricerca della sovranità europea", ha affermato Wadephul rivolgendosi al presidente francese Macron in un'intervista all'emittente televisiva Deutschlandfunk. "Chiunque ne parli deve agire di conseguenza nel proprio Paese". Nei paesi dell'Unione cresce l'ansia di sapere se Washington utilizzerà la propria potenza militare per aiutare i partner della Nato in caso di attacco.

Gli Stati dell'Alleanza Atlanrica si sono impegnati ad aumentare la spesa per la difesa al 5% del Pil entro il 2035 , ma Wadephul ha affermato che i progressi verso questo obiettivo sono stati insufficienti: "Anche la Francia deve fare quello che stiamo facendo qui, in mezzo a discussioni difficili". Lo scorso anno la Germania ha esentato la maggior parte delle spese per la difesa dal “freno al debito” costituzionale e ha stanziato più di 500 miliardi di euro per la difesa per il periodo 2025-2029. La Francia, che è al centro di aspre battaglie sulla spesa pubblica, si colloca al terzo posto nell'Ue in termini di debito in proporzione al Pil, dopo Grecia e Italia.

Le critiche di Wadephul giungono in un contesto di tensioni nell'alleanza franco-tedesca, tradizionalmente considerata la forza trainante della cooperazione dell'Ue. La Germania ha ripetutamente respinto le richieste di Macron di un debito comune per stimolare gli investimenti, mentre tra Parigi e Berlino sussistono contrasti sui piani per costruire un jet da combattimento europeo di nuova generazione e siglare un accordo commerciale tra l'Ue e un gruppo di paesi sudamericani. La scorsa settimana, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha messo in guardia dalla minaccia che la Russia rappresenta per l'Europa e ha tentato di convincere gli Usa a riprendere impegni fermi in materia di sicurezza reciproca, pur riconoscendo che i legami necessitavano di "essere riparati".