Ucraina, 70 mila donne soldato in guerra per Kiev. Molte pilotano droni

Sono diventate eroine Maryna Vorontsova, 50 anni; Maria Zaitseva, 24; Daria Lopatina, 19, e Lana Chornohorska, 26. Sono, o meglio, erano ucraine. Perché sono morte. Combattendo per la difesa della patria. Hanno fatto parte del reggimento di donne soldato. Sono tutte volontarie, mentre per gli uomini l'arruolamento è obbligatorio. "Sono 70 mila le donne che servono nell'esercito e 5.500 sono al fronte. A Kharkiv, Zaporizhzhia, Odessa", rende noto il ministero della Difesa ucraino. Spesso sono piloti di droni, un ruolo che le vede primeggiare sui colleghi maschi. Ma anche un ruolo molto rischioso, perché per manovrare le attrezzature che guidano i velivoli telecomandati devono stare vicinissimo alla prima linea dove prendersi una pallottola o saltare su una bomba è più probabile.

Non ci sono statistiche certe su quante siano state uccise mentre prestavano servizio, ma indiscrezioni sostengono siano più di duecento. Il presidente Volodymyr Zelensky ha spiegato che circa 55 mila soldati ucraini sono caduti dall'inizio dell'invasione su vasta scala della Russia, ma l'esercito non pubblica una ripartizione di genere delle perdite. Invece, le morti delle donne in divisa sono spesso registrate attraverso post di unità e memoriali condivisi sui social network. I numeri sono comunque sottostimati. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a dicembre ha affermato che in Ucraina ogni settimana muoiono 25 mila soldati. E tra questi ci sono anche le donne che combattono al fronte. "La morte di queste soldatesse sottolinea la visibilità alla loro società e la loro partecipazione attiva alla guerra", ha sottolineato Kateryna Priymak, capo del Movimento delle veterane.