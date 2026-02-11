Ucraina, la data della svolta: "Elezioni e referendum sulla pace". La scelta di Zelensky

Tommaso Manni 11 febbraio 2026 a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta pianificando elezioni presidenziali da tenere in primavera, da affiancare a un referendum su un accordo di pace. Lo riporta il Financial Times, citando fonti ucraine e occidentali a conoscenza del dossier. Secondo il quotidiano, la mossa arriverebbe dopo le pressioni dell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, che avrebbe chiesto a Kiev di andare al voto entro il 15 maggio, pena il rischio di perdere le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti.

Il giornale finanziario scrive che Zelensky potrebbe annunciare le elezioni il 24 febbraio, nel quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. "Gli ucraini hanno questa idea radicata che tutto debba essere legato alla rielezione di Zelensky", ha affermato un funzionario occidentale, riferendosi al possibile referendum sull'accordo di pace. Secondo il Financial Times, il governo sarebbe disposto a soddisfare rapidamente le richieste americane, nonostante i sondaggi indichino un calo dei consensi per il presidente.

Tuttavia gli ostacoli non mancano. Il Financial Times scrive che funzionari ucraini e occidentali hanno sottolineato che sia il calendario che l'ultimatum degli Stati Uniti difficilmente saranno rispettati, poiché dipendono da diversi fattori, tra cui la possibilità di compiere progressi verso un accordo di pace con il presidente russo Vladimir Putin. Il piano - secondo il FT - sottolinea il desiderio di Zelensky di massimizzare le sue prospettive di rielezione, rassicurando al contempo Donald Trump che Kiev non sta rallentando un accordo di pace. Secondo il calendario di lavoro, il Parlamento ucraino fra marzo e aprile dovrebbe lavorare alle modifiche legislative necessarie per consentire il voto in condizioni di guerra. E la legge marziale vieta all'Ucraina di tenere elezioni nazionali in tempo di guerra.

Il commento del presidente ucraino al retroscena non è una conferma ma neanche una smentita: "Finché non ci sarà sicurezza, non ci saranno annunci".