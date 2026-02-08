Russia, catturato il killer che ha sparato al generale 007 Alexeyev. La complice fuggita in Ucraina

Foto: Ansa

L'autore del tentato omicidio del vicedirettore dell'intelligence militare russa, il generale Vladimir Alexeyev, è stato scovato negli Emirati Arabi Uniti ed estradato in Russia. Lo ha annunciato il Servizio di Sicurezza Federale, l'ex Kgb. "Il cittadino russo Korba Lyubomir, nato nel 1960, autore diretto del crimine, è stato arrestato a Dubai e consegnato alla Russia con l'assistenza dei nostri partner degli Emirati Arabi Uniti", hanno dichiarato i servizi segreti di Mosca. In collaborazione con il ministero dell'Interno, a seguito di urgenti misure di ricerca nell'ambito del procedimento penale avviato dal Comitato investigativo russo per il tentato omicidio del generale 007, sono stati identificati i complici del crimine: i russi Vasin Viktor, nato nel 1959, detenuto a Mosca, e Serebritskaya Zinaida, nata nel 1971, e fuggita in Ucraina. La ricerca dei mandanti del crimine è ancora in corso. Il generale è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Mosca dopo essere stato colpito con numerosi proiettili sulle scale del condominio dove abita.