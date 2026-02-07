Usa, nascose 200 cadaveri. Impresario di pompe funebri condannato a 40 anni di carcere

Foto: Ansa

Pina Sereni 07 febbraio 2026 a

a

a

È stato condannato a quarant'anni di reclusione il proprietario di un'agenzia di pompe funebri del Colorado che ha nascosto 189 cadaveri in decomposizione in un edificio e ha consegnato alle famiglie in lutto delle ceneri false. L'orrore è andato avanti per quattro anni. Jon Hallford si è scusato prima della sentenza e ha detto che avrebbe rimpianto le proprie azioni per il resto della vita. "Ho avuto tante occasioni per porre fine a tutto e andarmene, ma non l'ho fatto", ha detto, "i miei errori avranno ripercussioni per una generazione. Tutto quello che ho fatto è stato sbagliato". L'ex moglie, Carie Hallford, comproprietaria dell'agenzia funebre "Return to Nature", sarà condannata il 24 aprile e rischia da 25 a 35 anni di reclusione. Gli Hallford chiedevano più di 1.200 dollari a cliente e il denaro che incassavano lo spendevano in articoli di lusso. Avrebbe invece dovuto coprire il costo della cremazione. Entrambi si sono dichiarati colpevoli di quasi 200 capi d'accusa per abusi su cadaveri. Gli Hallford si sono anche dichiarati colpevoli di frode federale dopo che i pubblici ministeri hanno affermato che hanno truffato il governo per quasi 900 mila dollari in aiuti alle piccole imprese durante la pandemia. Per i reati finanziari Jon Hallford è stato condannato a 20 anni di carcere.

La coppia ha conservato i corpi in un edificio nella piccola città di Penrose, a sud di Colorado Springs, dal 2019 al 2023, quando gli investigatori sono intervenuti in risposta alle segnalazioni di un odore sgradevole proveniente dall'edificio. I cadaveri sono stati trovati in tutto l'edificio, alcuni ammucchiati uno sopra l'altro, con sciami di insetti e liquido di decomposizione che fuoriusciva. Ricoprivano i pavimenti. I resti erano conservati a temperatura ambiente. I corpi sono stati identificati nel corso di mesi attraverso impronte digitali ed esame del Dna. Gli investigatori ritengono che gli Hallford abbiano dato alle famiglie del cemento secco che assomigliava alle ceneri.