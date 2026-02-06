Russia, in coma dopo la sparatoria il vicecapo degli 007. Lavrov: "Kiev vuol far deragliare la pace"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 06 febbraio 2026 a

a

a

È in coma dopo un delicato intervento chirurgico il generale Vladimir Alekseye vittima di una sparatoria questa mattina a Mosca. Si teme per la sua vita, hanno riferito i media russi. Secondo quanto riportato è stato colpito più volte sulle scale del condominio dove abita da un uomo armato che è poi fuggito ed è ora ricercato. Alekseyev, nato in Ucraina, è vicedirettore dell'agenzia di intelligence militare Gru, un'unità del ministero della Difesa nota per l'organizzazione di operazioni segrete all'estero. È uno degli ufficiali di alto livello che hanno fornito a Vladimir Putin informazioni per l'invasione dell'Ucraina nel 2022. È stato più voĺte descritto anche come una figura di spicco nella supervisione delle compagnie militari private del Paese e fu tra gli alti funzionari inviati a negoziare con Yevgeny Prigozhin durante il breve ammutinamento del gruppo Wagner nell'estate di tre anni fa.



Il generale è soggetto a sanzioni da parte degli Stati Uniti per il presunto coinvolgimento in tentativi di interferire nelle elezioni presidenziali Usa del 2020. Anche il Regno Unito gli ha imposto sanzioni per l'attacco con il gas nervino novichok del 2018 a Salisbury. Nessuno al momento ha rivendicato l'attentato ad Alekseyev, ma i sospetti a Mosca ricadono su Kiev. Dall'inizio della guerra, le agenzie di intelligence ucraine hanno preso di mira decine di ufficiali militari russi, accusandoli di coinvolgimento in crimini di guerra. Senza rivendicare esplicitamente la responsabilità Denys Prokopenko, comandante del reggimento Azov dell'Ucraina, ha scritto su X che se il generale sopravviverà all'attacco, "non dormirà mai più sonni tranquilli".

La tempistica della sparatoria è sorprendente. È avvenuta il giorno dopo che le delegazioni russa e ucraina (tra cui il diretto superiore di Alekseyev, Igor Kostyukov) si sono incontrate ad Abu Dhabi, negli EmiratiArabi, dove entrambe le parti avevano parlato di evidenti progressi nei colloqui per terminare la guerra, che dura ormai da quattro anni, ed arrivare ad un accordo di pace. "Questo attacco terroristico ha confermato ancora una volta l'attenzione del regime di Zelensky su provocazioni costanti, volte a loro volta a far deragliare il processo negoziale", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergeij Lavrov. Mentre i dettagli su chi ha compiuto l'attentato e come è stato organizzato rimangono poco chiari, i blogger militari russi hanno criticato le apparenti carenze nella sicurezza, chiedendosi come un uomo armato sia riuscito a entrare nel condominio dove vive Alekseyev con un'arma in mano. Nell'ultimo anno l'Ucraina ha preso di mira almeno tre generali russi nella regione di Mosca, sebbene tali operazioni abbiano solitamente comportato l'uso di esplosivi per mettere a segno il piano.