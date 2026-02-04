Iran, la minaccia di Trump: "Khamenei dovrebbe essere preoccupato"

Foto: Ansa

04 febbraio 2026

Trump-Khamenei alla stretta finale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che la guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, dovrebbe essere "molto preoccupato" a causa delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. "Direi che dovrebbe essere molto preoccupato", ha detto Trump in un'intervista a Nbc News. Secondo il tycoon, le azioni statunitensi hanno sostenuto i manifestanti, pur non essendo mai intervenuto direttamente. "Li abbiamo sostenuti. Quel Paese è un disastro in questo momento per colpa nostra. Siamo entrati e abbiamo distrutto il loro nucleare. Se non avessimo eliminato quel nucleare, non avremmo avuto la pace in Medioriente, perché i Paesi arabi non avrebbero mai potuto farlo. Avevano moltissima paura dell'Iran. Ora non hanno più paura dell'Iran", ha aggiunto.

Trump tenta di nuovo l'accordo sul nucleare con l'Iran. Ma c'è scetticismo su Khamenei

Ma le esternazioni del capo della Casa Bianca non sono finite qui. Il presidente americano ha annunciato anche che è pronto a rimandare i caccia se l'Iran dovesse cercare di riprendere il suo programma nucleare. "Ho sentito che l'Iran sta cercando di riprendere il suo programma nucleare, se lo farà invieremo di nuovo i caccia", ha affermato. Secondo il capo della Casa Bianca, "la pace in Medioriente non sarebbe stata possibile senza distruggere le capacità nucleari iraniane".