Trump: "Un'Armada verso l'Iran". Si avvicina l'ora X, gli ayatollah: "Pronti alla guerra"

Donald Trump torna a minacciare con forza Teheran e il regime degli ayatollah. "Un'imponente Armada sta facendo rotta verso l'Iran. Si muove rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione - avverte il presidente americano in un post su Truth social - È una flotta più grande di quella inviata in Venezuela, guidata dalla grande portaerei Abraham Lincoln. Come nel caso del Venezuela, è pronta e in grado di compiere rapidamente la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario".

Si avvicina l'ora X di Ali Khamenei? Quello di Trump appare come un ultimo avvertimento. "Speriamo che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo che sia vantaggioso per tutte le parti. Niente armi nucleari", scrive Trump, ribadendo il suo messaggio minaccioso a Teheran: "Fate un accordo! Non l'hanno fatto, e c'è stata l'operazione Martello di Mezzanotte, una massiccia distruzione dell'Iran. Il prossimo attacco sarà molto peggio! Non fatelo accadere di nuovo".

Messaggio che segue quello poco incoraggiante lanciato dall'Iran. Dopo giorni di crescenti tensioni tra Teheran e Washington, il governo iraniano ha dichiarato che con gli Stati Uniti è più probabile uno scontro militare di negoziati. "Consideriamo la guerra più probabile dei negoziati. Ci stiamo preparando allo scenario peggiore. La priorità è difendere il paese", ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Ghariabadi in un incontro con la stampa estera a Teheran.