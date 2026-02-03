Ucraina, Zelensky: "La Russia ha infranto la promessa fatta a Trump"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 03 febbraio 2026 a

a

a

I russi ''hanno infranto la promessa'' fatta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che attraverso il social network Telegram ha ricordato che "il presidente degli Stati Uniti ha chiesto di astenersi dagli attacchi contro le infrastrutture che forniscono energia durante le riunioni dei nostri team negoziali". Commentando gli ultimi attacchi sferrati dall'esercito russo contro l'Ucraina alla vigilia del nuovo trilaterale domani ad Abu Dhabi, Zelensky ha sottolineato che ''il presidente degli Stati Uniti ha detto che avremmo dovuto astenerci dagli attacchi per una settimana. In realtà, sono iniziati venerdì sera e stasera i russi hanno infranto la promessa". Zelensky si è chiesto se "la Russia ora creda che in una settimana ci sono quattro giorni incompleti invece di sette, oppure se sta davvero scommettendo solo sulla guerra". Il presidente ucraino ha aggiunto che ''quello che la Russia fa indica sempre chiaramente le sue intenzioni. Riteniamo che questo attacco russo violi realmente quanto concordato dalla parte americana e che ciò deve avere delle conseguenze"