Ice, dem aggredita al comizio. Il video infiamma gli Usa: "Messa in scena"

Alta tensione degli Stati Uniti sul tema dell'agenzia federale Ice, Immigration and Customs Enforcement. La deputata democratica statunitense Ilhan Omar è stata presa di mira durante un discorso tenutosi ieri sera da un uomo che le ha spruzzato un liquido non identificato con una siringa prima di essere placcato dalle guardie di sicurezza. L'uomo è stato condotto fuori dai locali mentre la deputata, la prima musulmana eletta al Congresso, ha proseguito il suo discorso dicendo "resteremo resilienti di fronte a qualunque cosa ci possano lanciare addosso". L'incidente è avvenuto durante un comizio nella città americana di Minneapolis, dove due cittadini statunitensi sono stati uccisi questo mese in una violenta repressione anti-immigrazione, provocando crescenti disordini. Un attimo prima, nel suo discorso Omar aveva affermato che "l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) deve essere abolito una volta per tutte, e la Segretaria per la Sicurezza Interna Kristi Noem deve dimettersi o essere perseguita".

Dopo l'aggressione, l'uomo è stato arrestato ed è stato portato via in custodia della polizia, secondo un team della CNN presente sulla scena. È stato identificato. Si tratta di Anthony J. Kazmierczak, 55 anni. Lo ha confermato alla CNN un portavoce del dipartimento di polizia di Minneapolis. Secondo i verbali degli arresti, Kazmierczak è ora detenuto nella prigione della contea di Hennepin.

La vicenda ha provocato l'immediata reazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui Omar è "un'impostora". A chi gli ha chiesto se avesse visto il video dell'aggressione subita dalla deputata democratica di origine somala ha risposto: "No. Non penso a lei. Penso che sia un'impostora. Non ci penso proprio. Probabilmente si è spruzzata da sola, conoscendola", le parole di Trump riportate da Abc News. "Non ho visto" il video, ha aggiunto, "spero di non dovermi preoccupare".

Il video dell'aggressione divide le "tifoserie" social. I simpatizzanti dem attaccano il presidente affermando che la vicenda è il risultato di una campagna aggressiva che ha infiammato gli animi. La galassia Maga invece rilancia la tesi della messinscena. In particolare molti utenti pongono risalto a un video in cui Omar sembra lanciare un'occhiata all'aggressore, seduto in prima fila, una sorta di segnale. Teoria tacciata di complottismo da altri utenti.