Iran, la Russia minaccia gli Usa: "Un attacco militare farà saltare tutto"

"Un attacco militare degli Usa all'Iran costituirebbe un ulteriore passo verso la destabilizzazione della regione". Il Cremlino ha avvertito la Casa Bianca di non fare passi falsi attraverso le parole del portavoce, Dmitry Peskov . "Questo sarebbe sicuramente un altro elemento che potrebbe destabilizzare gravemente la situazione", ha affermato, aggiungendo che "la Russia continua a impegnarsi per contribuire ad allentare le tensioni e, in questo caso, vorremmo che tutte le parti interessate esercitassero moderazione e si concentrassero esclusivamente su negoziati pacifici per risolvere le questioni". Intanto l'inviato degli Stati Uniti Steve ''Witkoff, ha consegnato al presidente americano Donald Trump un messaggio WhatsApp del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e una garanzia scritta del presidente Masoud Pezeshkian nel tentativo di convincerlo a rinviare un attacco militare'' contro Teheran. Lo scrive 'Israel Hayom' citando un funzionario di alto livello dello Stato ebraico secondo il quale Witkoff staserebbe insistendo per un dialogo tra Washington e Teheran. "Anche ora, mentre arrivano in Israele informazioni e testimonianze degli iraniani e delle agenzie di intelligence di altri paesi della regione, Witkoff continua a insistere per una via diplomatica per risolvere il problema iraniano", ha affermato il funzionario.

Stroncata nel sangue la rivolta, a Teheran è comparso un nuovo murale di propaganda con un messaggio diretto e minaccioso rivolto agli Stati Uniti. Dipinto sulla superficie stilizzata di una portaerei americana, mostra diversi velivoli da combattimento danneggiati e in fiamme, accompagnati dalla scritta in inglese e persiano: "Chi semina vento raccoglie tempesta". Le immagini del murale, diffuse sui canali ufficiali iraniani e sui social network, arrivano in un momento di fortissima tensione. A rincarare la dose è intervenuto Ebrahim Azizi, presidente della Commissione sicurezza nazionale e politica estera del Parlamento iraniano, che su X ha pubblicato un post inequivocabile: "Se gli Stati Uniti commetteranno un errore a causa di calcoli sbagliati del loro presidente, i soldati americani nella regione torneranno dalle loro famiglie nella bara". Al messaggio ha allegato una foto di bare avvolte nella bandiera stellata, caricate a bordo di un velivolo da trasporto militare C-17, con soldati in uniforme in piedi accanto, in una posa che richiama le immagini delle rimpatriate dei caduti Usa.