Minneapolis, agenti anti-immigrazione sparano e uccidono un uomo. Aveva una pistola e ha reagito

Un agente federale dell'immigrazione ha sparato e ucciso un uomo sabato a Minneapolis, attirando centinaia di manifestanti nelle gelide strade di una città già scossa da un'altra sparatoria mortale settimane prima. Il capo della polizia di Minneapolis, Brian O'Hara, ha dichiarato che un uomo di 37 anni è stato ucciso, ma si è rifiutato di identificarlo. Ha aggiunto che le informazioni sui motivi della sparatoria sono limitate. L'uomo è stato identificato dai suoi genitori come Alex Pretti, un infermiere di terapia intensiva. La Guardia Nazionale del Minnesota, precedentemente attivata dal governatore Tim Walz, stava assistendo la polizia locale nel mezzo delle crescenti proteste e si recheranno sia sul luogo della sparatoria che in un edificio federale dove i funzionari si sono scontrati quotidianamente con i manifestanti. La portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Interna, Tricia McLaughlin, ha dichiarato in un comunicato che gli agenti federali stavano conducendo un'operazione nell'ambito della repressione dell'immigrazione da parte dell'amministrazione Trump e hanno sparato "colpi difensivi" dopo che un uomo armato di pistola si è avvicinato e ha "resistito violentemente" quando gli agenti hanno cercato di disarmarlo. O'Hara ha affermato che la polizia ritiene che l'uomo fosse un "legittimo possessore di armi con un porto d'armi". L'agente che ha sparato è un veterano della Border Patrol con otto anni di servizio, hanno affermato i funzionari federali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto sui social media attaccando duramente il governatore del Minnesota e il sindaco di Minneapolis. Trump ha condiviso le immagini della pistola che, secondo i funzionari dell'immigrazione, è stata recuperata e ha detto: "Di cosa si tratta? Dov'è la polizia locale? Perché non è stato loro permesso di proteggere gli agenti dell'Ice?". Trump, repubblicano, ha affermato che il governatore e il sindaco democratici "stanno incitando all'insurrezione, con la loro retorica pomposa, pericolosa e arrogante". Il capo della polizia ha fatto appello alla calma, sia da parte del pubblico che delle forze dell'ordine: "La nostra richiesta oggi è che le agenzie federali che operano nella nostra città lo facciano con la stessa disciplina e integrità che un'efficace applicazione della legge in questo paese richiede". Il comandante della Dogana e della Pattuglia di Frontiera, Gregory Bovino, ha affermato che l'agente che ha sparato all'uomo aveva una vasta formazione come addetto alla sicurezza sul campo di tiro e nell'uso della forza non letale. "Questo è solo l'ultimo attacco alle forze dell'ordine. In tutto il paese, uomini e donne del Dhs sono stati aggrediti e colpiti", ha affermato. Walz ha affermato che lo Stato del Minnesota avrebbe condotto le indagini sulla sparatoria.

La sparatoria è avvenuta nel mezzo delle diffuse proteste quotidiane nelle Twin Cities dopo la sparatoria del 7 gennaio alla trentasettenne Renée Good, uccisa quando un agente dell'Immigration and Customs Enforcement ha aperto il fuoco contro il suo veicolo. La sparatoria di sabato si è verificata a poco più di un miglio di distanza dal punto in cui Good è stata colpita. Walz ha dichiarato di essere stato in contatto con la Casa Bianca dopo la sparatoria. Ha esortato il presidente Trump a porre fine a quella che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha definito la più grande operazione di controllo dell'immigrazione.