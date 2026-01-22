Gli occhiali di Macron vanno a ruba: "Sito in crash per le troppe richieste"

Foto: Macron

"Non sapevamo che Macron in questi giorni stava indossando i nostri occhiali, ne aveva preso un paio nel 2024 per regalarli a un ministro e noi gli abbiamo regalato il paio che sta indossando questi giorni. Lui, però, ha preteso di pagarlo e ci ha mandato anche una lettera di ringraziamento. Il costo? Sono fatti interamente a mano, in oro laminato, con lenti azzurre e a specchio, il modello è un aviator, si chiama Pacific S01 e costa circa 650 euro". Lo rivela a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Stefano Fulchir, Ad di iVision, l'azienda che ha prodotto gli occhiali da sole che il presidente francese Macron sta indossando in questi giorni.

"Quando hanno preso gli occhiali - ha proseguito l'imprenditore - dallo staff di Macron hanno preteso di sapere se fossero interamente prodotti in Francia, sono stati molto scrupolosi". Come stanno andando le vendite del modello? "Ieri il nostro sito è andato in crash per le richieste, tutti volevano comprarli", ha spiegato Fulchir a Un Giorno da Pecora.