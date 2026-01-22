Gaza, c'è l'accordo Hamas-Usa: consegna di armi e mappe dei tunnel per il riconoscimento

Foto: Ansa

Tommaso Manni 22 gennaio 2026

Esisterebbe un'intesa tra il movimento islamista palestinese Hamas e l'amministrazione americana in base al quale i terroristi consegneranno le proprie armi e le mappe dei tunnel a Gaza in cambio del riconoscimento come partito politico. Lo riporta l'emittente Sky News Arabia citando una fonte palestinese, secondo cui, in base a questi accordi, tutti i membri della leadership politica e militare di Hamas saranno autorizzati a lasciare Gaza se lo desiderano, e gli Stati Uniti si impegneranno a non farli attaccarli in futuro da parte di Israele. La fonte ha aggiunto che funzionari statunitensi hanno informato Hamas che Israele si oppone a questi accordi. L'indiscrezione emerge mentre dopo che nelle scorse settimane gli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio della fase due del piano Usa per Gaza.

"Nubi minacciose" incombono ancora su Israele, con "gli iraniani che si stanno riorganizzando e cercano di far credere che non sia così" e con Hamas che sta facendo lo stesso a Gaza. A dirlo, nelle stesse ore in cui emerge questo retroscena su Hamas, è il presidente israeliano Isaac Herzog in una conversazione al World Economic Forum di Davos. "Non dobbiamo e non possiamo rilassarci" ha detto Herzog, "con Hamas che si sta riorganizzando e sta cercando di fare passi indietro riguardo agli accordi. Oggi la bilancia pende a nostro favore, ma restiamo in un contesto volatile e pericoloso".