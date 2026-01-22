Board of peace, la promessa di Trump: "Collaboreremo con l'Onu"

Foto: Ansa

Il Board of peace lavorerà "in coordinamento" con l'Onu. L'ha assicurato il presidente americano Donald Trump parlando a Davos, in Svizzera, e ribadendo che le Nazioni Unite hanno "un potenziale enorme" ma che non usano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader dei Paesi membri hanno firmato al Forum economico la creazione del Board of Peace per Gaza, che è ora un'organismo internazionale riconosciuto ed effettivo. Alla firma hanno partecipato, tra gli altri, il presidente argentino Javier Milei, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, il primo ministro della Bulgaria Rosen Zeljazkov, il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban, il presidente indonesiano Prabowo Subianto.

Hanno firmato anche un rappresentante del Bahrein, un rappresentante del Marocco, il vice primo ministro della Giordania, il presidente del Kosovo, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, il presidente del Paraguay Santiago Peña, primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita Faisal bin Farhan Al Saud, il ministro degli Esteri della Turchia Hakan Fidan, un rappresentante degli Emirati Arabi Uniti, il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev e il primo ministro della Mongolia Gombojavyn Zandanshatar.