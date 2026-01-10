Londra stanzia 200 milioni di sterline per i soldati della task force che andrà in Ucraina

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 10 gennaio 2026

La Gran Bretagna stanzia 200 milioni di sterline per finanziare i preparativi per il dispiegamento di truppe in Ucraina dopo aver promesso questa settimana i propri soldati a una forza multinazionale per il Paese in caso di cessate il fuoco. In visita nella capitale ucraina Kiev, il ministro della Difesa John Healey ha dichiarato che i fondi saranno spesi per l'ammodernamento di veicoli e sistemi di comunicazione e per la protezione anti-droni, oltre a garantire che le truppe siano pronte ad andare sul terreno. L'annuncio segue la dichiarazione d'intenti sottoscritta martedì dal primo ministro britannico Keir Starmer, dal Capo dell'Eliseo Emmanuel Macron e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il vertice della "coalizione dei volenterosi". Healey ha affermato che l'annuncio dei finanziamenti dimostra che il governo sta "aumentando gli investimenti" nei preparativi per l'Ucraina.



La Russia ha intanto bombardato l'Ucraina con centinaia di droni e decine di missili in un attacco notturno su larga scala. Per la seconda volta in una guerra che dura da quasi 4 anni, ha utilizzato un nuovo missile ipersonico che ha colpito l'Ucraina occidentale, in un chiaro avvertimento agli alleati Nato di Kiev. L'intenso bombardamento e il lancio del missile Oreshnik a capacità nucleare sono avvenuti pochi giorni dopo che l'Ucraina ha riferito di importanti progressi verso un'intesa su come difendere il Paese da ulteriori aggressioni da parte di Mosca in caso di raggiungimento di un accordo di pace guidato dagli Stati Uniti. La Russia ha lanciato 242 droni e 36 missili per colpire infrastrutture nella regione occidentale di Leopoli e a Kiev e dintorni, ha affermato l'Ucraina.l



Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà lunedì per discutere della guerra in Ucraina. "La Federazione Russa ha raggiunto un nuovo, spaventoso livello di crimini di guerra e crimini contro l'umanità con il suo terrore contro i civili e le infrastrutture civili in Ucraina", ha dichiarato l'ambasciatore ucraino Andriy Melnyk in una lettera al Consiglio di sicurezza Onu.

Le interruzioni del riscaldamento degli edifici causate dagli attacchi russi a Kiev sono destinate a durare fino al fine settimana, il sindaco della capitale Vitali Klitschko ha invitato i residenti a lasciare temporaneamente la città, con temperature sotto lo zero che dovrebbero scendere ulteriormente. Seimila condomini sono senza riscaldamento con temperature diurne di -8 gradi. Anche l'approvvigionamento idrico è interrotto.