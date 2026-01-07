Petroliera, la Russia: "Ridateci l'equipaggio". Gli Usa: "Il blocco sul greggio continua"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 07 gennaio 2026

"Il blocco del petrolio venezuelano soggetto a sanzioni e illegale rimane in pieno vigore in qualsiasi parte del mondo". Lo scrive in un post su X il capo del Pentagono Pete Hegseth, commentando la notizia del sequestro della petroliera russa Marinera nell'Oceano Atlantico, a 124 miglia dalle coste islandesi. E ora il ministero degli Esteri del Cremlino, che sta monitorando la situazione, ha chiesto agli Stati Uniti di "garantire un trattamento umano e dignitoso ai cittadini russi presenti sulla nave".

Il Venezuela sta invece cooperando con gli Stati Uniti per il sequestro della petroliera Sophia, avvenuto sempre oggi ma nel Mar dei Caraibi. Lo ha fatto sapere il Segretario di Stato americano Marco Rubio parlando con i giornalisti al Congresso. "Capiscono che l'unico modo che hanno per muovere il petrolio e ottenere entrate senza avere un collasso economico è cooperare e lavorare con gli Stati Uniti", ha affermato parlando dell'attuale leadership che ha preso il controllo del potere a Caracas dopo il raid con cui la scorsa settimana gli Usa hanno catturato il presidente Nicolas Maduro, accusato di traffico di droga e detenzione di armi e ora in carcere a New York.