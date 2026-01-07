Macron e Starmer pronti a inviare soldati in Ucraina. Firmato l'accordo

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 07 gennaio 2026

La Gran Bretagna e la Francia hanno dichiarato di essere pronte a inviare truppe in Ucraina dopo l'accordo di pace. L'annuncio è arrivato dopo il vertice di Parigi ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron, a cui hanno partecipato 35 leader della "coalizione dei volenterosi". Macron, il primo ministro britannico, Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato la dichiarazione d'intenti che, che, a loro dire, aprirà la strada al dispiegamento di truppe francesi e britanniche sul suolo ucraino.

"A seguito di una cessazione del fuoco, Regno Unito e Francia istituiranno centri militari in tutta l'Ucraina", ha affermato Starmer. La Russia ha più volte sottolineato di essere contraria all'invio di militari di Paesi Nato seppure nella task force che dovrà monitorare il cessate il fuoco una volta terminata la guerra. Il presidente francese ha chiarito che l'obiettivo del contingente sarebbe "fornire rassicurazioni a Kiev" e ha osservato che sarebbe dislocato "molto indietro rispetto alla linea di contatto". Non sono stati forniti ulteriori chiarimenti sull'entità né sulla portata della potenziale forza da mettere in campo. "Siamo più vicini che mai alla pace, ma ovviamente i passi più difficili devono ancora arrivare", ha affermato Starmer.

"Possiamo arrivare a un accordo di pace solo se Putin è pronto a scendere a compromessi". La presidente del Consiglio Georgia Meloni e il premier polacco Donald Tusk hanno invece dichiarato, dopo i colloqui, che Roma e Varsavia non manderanno truppe in Ucraina. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che l'esercito di Berlino, potrà contribuire a una forza ma verrà schierato nei paesi confinanti, non all'interno dell'Ucraina.