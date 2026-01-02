Trovata morta in albergo la figlia del premio Oscar Tommy Lee Jones

Foto: Ansa

Tommaso Manni 02 gennaio 2026

La figlia 34enne dell'attore americano Tommy Lee Jones, Victoria, è stata trovata morta a Capodanno in un albergo di San Francisco. Lo riporta il sito online Tmz. Secondo la rivista, una chiamata d'emergenza è partita dal lussuoso hotel Fairmont alle 2.52 ora locale di ieri. All'arrivo, i medici hanno potuto solo constatare la morte della donna. Le cause del decesso non sono state rese note, ma è stata aperta un'indagine. Victoria, nata dal primo matrimonio di Lee Jones con Kimberlea Cloughley, aveva seguito brevemente le orme di suo padre e ancora ragazzina aveva debuttato come attrice in Men in Black II, nel 2002.

Tommaso Lee Jones è sito alla ribalta dopo aver vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1994 per l'interpretazione nel film "Il fuggitivo" ed è inoltre vincitore di un Golden Globe, due Screen Actors Guild Awards, un Emmy e un Prix d'interprétation masculine al Festival di Cannes. La sua fama è dovuta principalmente alla partecipazione alla serie di film "Men in Black" dove interpreta l'Agente K e alle sue interpretazioni in "JFK - Un caso ancora aperto" e "Natural Born Killers".