Amsterdam, in fiamme la storica Vondelkerk: torre crolla per il rogo a Capodanno

Un incendio nella notte di Capodanno ha distrutto la Vondelkerk di Amsterdam, edificio monumentale in stile neogotico ai margini del Vondelpark. Il rogo è stato segnalato intorno alle 00.50 e si è sviluppato nella torre: le fiamme sono uscite dal tetto e, secondo i soccorritori, il problema principale è stata la pioggia di scintille e frammenti su un’area ampia, che ha messo a rischio le case vicine. Per paura di una propagazione, le autorità hanno evacuato alcune decine di abitazioni e diffuso un alert invitando i residenti a chiudere porte e finestre per il fumo e a non intasare le linee di emergenza se non in caso di pericolo di vita. L’area attorno all’edificio è stata transennata e la polizia ha invitato i curiosi ad allontanarsi per il pericolo di crolli.

Nel corso dell’intervento la struttura ha ceduto: prima sono caduti pezzi della sommità, poi la torre è collassata. La “regione di sicurezza” Amsterdam-Amstelland, l’ente pubblico che coordina le emergenze nell’area della capitale, ha parlato di un edificio “non più salvabile”, con le operazioni che si sono concentrate sul contenimento del rogo e sulla protezione delle abitazioni circostanti. Per alimentare le manichette i pompieri hanno prelevato acqua anche da una vasca del Vondelpark e, secondo la NOS, è arrivato anche il supporto operativo di un mezzo a scala della marina. La sindaca Femke Halsema, presente sul posto, ha descritto l’incendio come “terribile” e particolarmente angosciante per chi vive nelle strade adiacenti. Al momento non risultano feriti e le cause del rogo restano da accertare.

La Vondelkerk sorge in Vondelstraat, nel quartiere Amsterdam-West, ed è uno dei progetti più noti di P.J.H. Cuypers, l’architetto del Rijksmuseum e della Centraal Station. La torre, elemento dominante dell’edificio, ha avuto nel tempo anche componenti strutturali in acciaio: una versione precedente andò distrutta in un altro incendio nel 1904 e venne ricostruita in forma definitiva nel 1906. All’interno, la dotazione liturgica e decorativa si è completata nel tempo: l’organo risale alla fine dell’Ottocento, le vetrate agli anni successivi. L’edificio è tutelato come Rijksmonument, cioè bene storico protetto a livello nazionale.