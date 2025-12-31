Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Proteste in Iran, la promessa del regista Panahi: "Rivolta per fare la storia"

Esplora:
Sullo stesso argomento:

  • a
  • a
  • a

Le manifestazioni degli ultimi giorni in Iran sono una "rivolta" per "far andare avanti la storia". Così su Instagram il regista iraniano Jafar Panahi.

 

 

 

"Il dolore condiviso si è trasformato in un grido nelle strade", ha aggiunto, parlando di una popolazione che "chiede un cambiamento". "Quando non c'è più nulla da perdere la paura svanisce - ha continuato - Le voci si uniscono, il silenzio viene rotto e tornare indietro è impossibile".

Dai blog