Proteste in Iran, la promessa del regista Panahi: "Rivolta per fare la storia"

Le manifestazioni degli ultimi giorni in Iran sono una "rivolta" per "far andare avanti la storia". Così su Instagram il regista iraniano Jafar Panahi.

"Il dolore condiviso si è trasformato in un grido nelle strade", ha aggiunto, parlando di una popolazione che "chiede un cambiamento". "Quando non c'è più nulla da perdere la paura svanisce - ha continuato - Le voci si uniscono, il silenzio viene rotto e tornare indietro è impossibile".